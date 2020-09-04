В Подмосковье нашли живым 75-летнего мужчину, блуждавшего в лесу трое суток

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пенсионер, который три дня назад заблудился в лесу в Солнечногорском районе Подмосковья, найден живым. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

"В пятницу работники поисково-спасательного отряда №29 Мособлпожспаса совместно с добровольцами поискового отряда "Лиза Алерт" и спасателями муниципального отряда "Солнспас" вынесли из лесного массива Солнечногорского городского округа 75-летнего мужчину, которого искали трое суток", - сказали в пресс-службе.

О пропаже мужчины, ушедшего за грибами, сообщил 1 сентября его сын. Все это время он бродил по лесу и подавал сигналы. На третий день его обнаружили лежащим на земле неподалеку от поселка Поварово. Ослабевшего дедушку спасатели выносили из леса на носилках.

"По счастливому совпадению именно сегодня, когда пожилого грибника нашли спасатели, ему исполнилось 75 лет", - добавили в пресс-службе.