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Кризис в Белоруссии

Силовики задержали несколько участников акций в Минске

Акция несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии, которая собрала в Минске несколько сотен человек, проходила мирно

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Очередная акция несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии, которая вечером в пятницу собрала в Минске несколько сотен человек и проходила мирно, завершилась одиночными задержаниями ее участников. Как передает корреспондент ТАСС, около десяти человек были остановлены представителями правоохранительных органов уже после того, как основная часть манифестантов покинула площадь Независимости и вышла на одноименный проспект.

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Силовики весь вечер до этого практически не мешали участникам протестных акций, которые прошли в разных районах белорусской столицы. Затем люди начали собираться на площади Независимости. Они пришли туда с плакатами: "Выйди подсчитай!", "Нас 97%".

Полиция никак не препятствовала проходу манифестантов. На площади лишь двое милиционеров просили освещающих акцию журналистов держаться на расстоянии от протестующих в случае активных действий со стороны представителей правоохранительных органов. Манифестанты также вели себя спокойно - включали фонарики, пели песни и водили хороводы. И только уже ближе к завершению акции к площади подъехали автозаки.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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