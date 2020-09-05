Globo: Бразилия запросит у России экстрадировать обвиняемого в нападении на студию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Бразилия направит в Россию по дипломатическим каналам запрос об экстрадиции своего гражданина, обвиняемого в нападении на продюсерскую студию Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро в декабре 2019 года. Об этом сообщила в пятницу газета Globo.

По ее информации, Эдуарду Фаузи, покинувший Рио-де-Жанейро вскоре после совершения преступления, был задержан по линии Интерпола в Москве, где проживал у матери своего ребенка. Как уточняло следствие, Фаузи, единственный из нападавших не скрывал лицо, что и позволило его в итоге идентифицировать.

Пять человек напали на продюсерскую студию ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. Находившийся в это время на объекте охранник смог самостоятельно потушить возгорание.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Причиной агрессии стал выпуск творческим коллективом студии, специализирующейся на юмористическом жанре, короткометражного фильма, в котором Иисус изображался геем.