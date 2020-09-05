Пожар в лесничестве в Ростовской области локализовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Пожарные расчеты локализовали пожар в Тарасовском районе Ростовской области, где четвертый день горит лес. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"На 07:00 мск пожар в Тарасовском районе Ростовской области локализован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе проведения авиаразведки утром в субботу активного горения не выявлено. Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону, площадь, пройденная огнем, составила почти 1,6 тыс. га.

В пятницу сообщалось, что пожар в Тарасовском районе Ростовской области уничтожил почти 1,3 тыс. га леса. Ранее сообщалось о локализации пожара на трех из четырех боевых участков. В тушении пожара принимают участие 492 человека, задействовано 132 единицы техники, в том числе пять вертолетов Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

В среду сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Три пожара были ликвидированы. Огонь повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов, по предварительным данным, один человек погиб, 46 пострадали. Причиной возникновения возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, также пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Администрация трех районов приняла решение о введении режима ЧС.