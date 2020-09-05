Восемь человек пострадали, один погиб в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, восемь пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области. Среди пострадавших есть ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой УГИБДД по региону.

"В пятницу в ДТП на территории Каменского городского округа один человек погиб, еще восемь получили травмы, в том числе 16-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что ДТП произошло в 18:05 мск 4 сентября на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. По предварительной информации, водитель автомашины "Иж" уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Ford Focus.