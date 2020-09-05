В Псковской области четыре человека погибли при столкновении машины с лосем

ТАСС, 5 сентября. Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с лосем, авария произошла в субботу ночью в Островском районе Псковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Авария произошла около часа ночи на 325-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Островском районе Псковской области близ деревни Дуловка. По предварительным данным, автомобиль Lifan столкнулся с лосем, затем водитель потерял управление. В результате четыре человека - трое мужчин и одна женщина - погибли, еще один мужчина пострадал. Он госпитализирован, характер травм уточняется", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.