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В Псковской области четыре человека погибли при столкновении машины с лосем

В результате происшествия еще один человек пострадал

ТАСС, 5 сентября. Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с лосем, авария произошла в субботу ночью в Островском районе Псковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Авария произошла около часа ночи на 325-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Островском районе Псковской области близ деревни Дуловка. По предварительным данным, автомобиль Lifan столкнулся с лосем, затем водитель потерял управление. В результате четыре человека - трое мужчин и одна женщина - погибли, еще один мужчина пострадал. Он госпитализирован, характер травм уточняется", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

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