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В Норильске возник пожар на полигоне бытовых отходов

Возгорание локализовали на площади 800 кв. м

КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. На полигоне бытовых отходов "Байкал-2000" в Норильске произошел пожар, его локализовали на площади 800 кв. м. Об этом в субботу сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Локализация в 16:00 (12:00 мск) на площади 800 кв. м", - сообщили в МЧС.

Пожар начался днем в субботу. Сообщалось, что загорелись мусор и покрышки на 300 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы силы и средства горно-металлургической компании "Норильский никель".

Полигон находится в пяти километрах от Талнаха (район Норильска). В конце июня здесь уже был пожар отходов на 1 тыс. кв. м.

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