СМИ: белорусская милиция задержала в Минске нескольких участников акции протеста

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Белорусская милиция задержала в субботу нескольких участников несанкционированной студенческой акции протеста в столице страны. Об этом сообщило издание tut.by .

По данным издания, группы студентов численностью по несколько десятков человек собрались у кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости.

Проспект патрулирует микроавтобус, в котором находятся сотрудники правоохранительных органов в штатском. По меньшей мере двух участников акции протеста силовики отвели в автобус, передает tut.by. Силовики также подходят к участникам акции и просят спрятать флаги белорусской оппозиции.