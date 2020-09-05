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Кризис в Белоруссии

СМИ: белорусская милиция задержала в Минске нескольких участников акции протеста

По данным портала tut.by, силовики также просят участников акции спрятать флаги белорусской оппозиции

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Белорусская милиция задержала в субботу нескольких участников несанкционированной студенческой акции протеста в столице страны. Об этом сообщило издание tut.by.

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По данным издания, группы студентов численностью по несколько десятков человек собрались у кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости.

Проспект патрулирует микроавтобус, в котором находятся сотрудники правоохранительных органов в штатском. По меньшей мере двух участников акции протеста силовики отвели в автобус, передает tut.by. Силовики также подходят к участникам акции и просят спрятать флаги белорусской оппозиции.

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