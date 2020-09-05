Пострадавшая в ДТП со школьным автобусом в Чувашии девочка умерла в реанимации

ТАСС, 5 сентября. Девочка, пострадавшая в ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля в Моргаушском районе Чувашии в пятницу, умерла в реанимации. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

Ранее Министерство здравоохранения Чувашии сообщало, что в пятницу в реанимации умер водитель легкового автомобиля, который вез двоих детей в школу. Пострадавшие дети 2012 и 2013 годов рождения в тяжелом состоянии были доставлены в Моргаушскую центральную районную больницу, куда прибыли детский реаниматолог и детский нейрохирург Минздрава Чувашии, и в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы.

"В результате аварии смертельные травмы получил сам местный житель и его семилетняя дочь, которая только несколько дней назад впервые пошла в школу. Они умерли в больнице. Восьмилетний сын водителя легковушки госпитализирован", - отметили в пресс-службе.

По информации МВД Чувашии, оба ребенка находились в автомобили без детского удерживающего устройства и не были пристегнуты.

В отношении водителя школьного автобуса возбудили дело, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"В отношении предполагаемого виновника аварии, который, по его словам, отвлекся при повороте, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Он был трезв", - говорится в сообщении.

В ближайшее время часть 3 статьи будет изменена на часть 5 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Авария произошла утром 4 сентября в деревне Сятракасы в Моргаушском районе Чувашии. По предварительным данным, 68-летний водитель автобуса при повороте налево не пропустил автомобиль Lada Priora, двигавшейся со встречного направления по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей. В салоне школьного автобуса пассажиров не было, его водитель не пострадал. Результаты медицинского освидетельствования показали, что оба участника ДТП были трезвы.