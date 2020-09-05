Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка "Траст"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Лефортовским районным судом вынесено решение по гражданскому делу по иску ПАО "Национальный банк "Траст" к Варшавскому В. Е. о взыскании денежных средств. Исковые требования были удовлетворены, с Варшавского В. Е. были взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рубля, расходы по оплате госпошлины в размере 60 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства. По ее словам, решение в силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.