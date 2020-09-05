Судан ввел режим ЧП в стране на три месяца из-за сильнейших наводнений

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Совет безопасности и национальной обороны Судана ввел в субботу режим чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на три месяца из-за вызванных дождями сильнейших наводнений. Правительство страны по итогам заседания в пятницу вечером рекомендовало объявить в стране чрезвычайную ситуацию, сообщил суданский информационный портал "Аль-Маджхар".

Традиционный для этого времени года сезон дождей привел к крупнейшему за последние сто лет повышению уровня Нила. По данным Управления гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в субботу уровень реки достиг отметки 16 м 28 см, что на 91 см выше, чем в этот же период прошлого года. В пятницу впервые за несколько недель было отмечено снижение уровня Нила на 16 см.

Повышение уровня привело к наводнениям, которые унесли десятки человеческих жизней и оставили без крова жителей целых деревень и населенных пунктов.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития, 16 из 18 штатов (провинций) Судана пострадали от проливных ливней и наводнений, погибли 99 человек, около полумиллиона граждан пострадали. Воды Нила затопили большие площади в столице страны Хартуме и его окрестностях. В Северной провинции смыло более 1 тыс. жилых домов, в потоках мутной воды исчезли целые деревни южных регионов Судана. Стихией оказались затронуты практически все районы страны, миллионы человек лишились жилья и вынуждены были покинуть родные края.