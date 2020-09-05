В Мурманске рейсовый автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса в Мурманске сбил на регулируемом пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По ее данным, инцидент произошел в субботу около 13:00 на перекрестке улиц Папанина и Челюскинцев. "Пострадали девочки 2004 и 2005 года рождения", - уточняется в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что пострадавших госпитализировали. Сотрудники надзорного ведомства проверяют обстоятельства произошедшего, оценивают соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.