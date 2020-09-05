В Татарстане задержали подозреваемого в нападении на женщину

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать жителя города Заинск в Татарстане, подозреваемого в нападении на бывшую жену, инцидент произошел накануне в местном магазине. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Подозреваемый в нападении на женщину в Заинске задержан. Прятался в лесу. Направление отхода нападавшего с места преступления оперативникам удалось проследить по камерам видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Ранее следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины по статье о покушении на убийство. По версии следствия, 4 сентября бывшая жена подозреваемого обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что тот изнасиловал ее.

"Проследив за ней, злоумышленник дождался, когда женщина выйдет на улицу, и когда та зашла в магазин, забежал вслед за ней и нанес ей множественные удары неустановленным колющим предметом по различным частям тела, а затем скрылся. В настоящее время женщина госпитализирована", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по республике.