В Самаре обрушилась несущая стена жилого дома

ТАСС, 5 сентября. Несущая стена жилого многоквартирного дома обрушилась в Самаре, пострадавших нет. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение об обрушении стены дома на ул. Галактионовской, 153 поступило в 13:35 мск.

"Произошло обрушение несущей стены над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для жильцов дома организован пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, стена кирпичного дома рухнула во двор. Как уточнили ТАСС в ведомстве, в доме на момент обрушения находился 1 человек, всего зарегистрировано 50 жильцов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, угрозы дальнейшего обрушения жилого многоквартирного дома нет.

"Угрозы дальнейшего обрушения нет", - сказала собеседница агентства.

В новость были внесены изменения (17:20 мск) - добавлена информация об отсутствии угрозы дальнейшего обрушения дома