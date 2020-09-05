Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы, вероятно, назначит актеру Михаил Ефремову от шести до восьми лет колонии общего режима, считает его адвокат Эльман Пашаев. Такой прогноз он высказал в интервью телеканалу " Москва-24 " в субботу.

"От шести до восьми лет колонии общего режима", - сказал Пашаев в ответ на вопрос ведущего о его прогнозе на приговор.

Приговор актеру, как ожидается, будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, а Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.