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Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии

Приговор Михаилу Ефремову, как ожидается, огласят 8 сентября
Эльман Пашаев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Эльман Пашаев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы, вероятно, назначит актеру Михаил Ефремову от шести до восьми лет колонии общего режима, считает его адвокат Эльман Пашаев. Такой прогноз он высказал в интервью телеканалу "Москва-24" в субботу.

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"От шести до восьми лет колонии общего режима", - сказал Пашаев в ответ на вопрос ведущего о его прогнозе на приговор.

Приговор актеру, как ожидается, будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, а Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

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