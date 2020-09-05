В Рочестере задержали 11 участников протестов

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Рочестере (штат Нью-Йорк) в ночь на субботу взяли под стражу 11 участников протестов и беспорядков, которые начались в связи со смертью афроамериканца после задержания. Трое полицейских пострадали, сообщил местный телеканал Spectrum News.

Протесты и беспорядки продолжаются в городе со среды. Минувшей ночью их участники бросали в сотрудников полиции камни, бутылки и петарды. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы. Пострадавшие полицейские были госпитализированы.

Акции начались после того, как стало известно о смерти темнокожего Дэниела Пруда. Он был задержан в Рочестере 23 марта. По данным газеты The New York Times, он бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражен коронавирусом. Полицейские надели афроамериканцу на голову мешок, призванный предохранять окружающих от слюны и плевков, и в течение некоторого времени прижимали его к асфальту. Один из полицейских уперся коленом ему в спину.

Пруд потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице в конце марта. Семья афроамериканца только в среду решила распространить информацию об этом. По словам родственников Пруда, у него были проблемы с психическим здоровьем.