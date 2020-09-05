В Вологде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ребенка

ВОЛОГДА, 5 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали сбежавшего из отделения полиции жителя Вологодской области, подозреваемого в убийстве жены, ее пятилетней дочери и поджоге дома для сокрытия следов преступления. Его задержали в деревне в 16 км от Кичменгского Городка Вологодской области, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Скрывавшийся от следствия с 3 сентября 25-летний супруг погибшей женщины, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, задержан в ходе организованных мероприятий по его розыску. Мужчина скрывался в бане деревни Березовая Гора, расположенной в 16 км от Кичменгского Городка, об этом в правоохранительные органы сообщили бдительные местные жители. В результате подозреваемый, несмотря на попытки сбежать в лес, задержан полицейскими и передан следователям СК России", - говорится в сообщении.

Тела 31-летней женщины и ее малолетней дочери обнаружили утром 3 сентября на месте тушения пожара в частном деревянном доме в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района. Следователи нашли следы насильственной смерти. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, женщина была беременна.

По подозрению в совершении двойного убийства оперативно задержали 25-летнего супруга погибшей. Следователи предполагают, что в ночь на четверг он поссорился со своей женой и стал наносить ей удары ножом, а также набросился с ножом на дочь женщины. После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления и поджег дом. Подозреваемый после задержания признался в содеянном, написал явку с повинной, а после во время следственных действий в отделении полиции Кичменгского Городка внезапно выпрыгнул из окна со второго этажа и скрылся.

Возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. На месте происшествия продолжает работу постоянно действующая следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов и сотрудников отдела по расследованию особо важных дел аппарата управления СК России по области.