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Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве в Белграде

Полиция считает, что именно они устроили перестрелку в районе Вождовац, в результате которой один человек погиб

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Сербская полиция задержала трех человек, подозреваемых в убийстве одного человека и тяжелом ранении другого в субботу вечером в Белграде. Об этом сообщило национальное телевидение страны РТС.

Сообщается, что они были задержаны в результате полицейского плана-перехвата "Вихрь". Полиция считает, что именно они устроили перестрелку в районе Вождовац, в результате которой один человек умер, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным агентства Танюг, перестрелка произошла возле стадиона "Црвена звезда". Получивший ранение 21-летний молодой человек много раз привлекался к ответственности за торговлю наркотиками, сопротивление полиции и кражи.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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