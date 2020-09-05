В Пензе возбудили дело после пропажи 14-летнего мальчика

ТАСС, 5 сентября. Следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 14-летнего мальчика в Пензе, которого в последний раз видели накануне вечером, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 4 сентября бабушка подростка видела его на остановке общественного транспорта около магазина "Фрегат" в микрорайоне ГПЗ-24. Со слов несовершеннолетнего, он собирался ехать в центр города. Около 21:00 мальчик сообщил бабушке по телефону, что находится на Фонтанной площади, однако домой он не вернулся. Организовали поиск подростка с привлечением волонтеров.