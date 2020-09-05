В Саратовской области ликвидировали лесной пожар на площади 100 га

ТАСС, 5 сентября. Пожарные Саратовской области потушили возгорание в Красноармейском участковом лесничестве, площадь лесного пожара составила 100 га, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о возникновении очага лесного пожара в Красноармейском участковом лесничестве Красноармейского района Саратовской области, в 7 км от населенного пункта Белогорское. Пожар ликвидирован. Площадь лесного пожара составила 100 га", - говорится в сообщении.

К ликвидации лесного пожара привлекалось 70 человек и 17 единиц техники.