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В Саратовской области ликвидировали лесной пожар на площади 100 га

К ликвидации привлекалось 70 человек и 17 единиц техники

ТАСС, 5 сентября. Пожарные Саратовской области потушили возгорание в Красноармейском участковом лесничестве, площадь лесного пожара составила 100 га, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о возникновении очага лесного пожара в Красноармейском участковом лесничестве Красноармейского района Саратовской области, в 7 км от населенного пункта Белогорское. Пожар ликвидирован. Площадь лесного пожара составила 100 га", - говорится в сообщении.

К ликвидации лесного пожара привлекалось 70 человек и 17 единиц техники.

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