Под Костромой при пожаре в частном жилом доме погибли две женщины и ребенок

ТАСС, 5 сентября. Две молодые женщины и трехлетняя девочка погибли в результате пожара в частном деревянном жилом доме в Вохомском районе Костромской области. По факту ЧП доводится доследственная проверка, сообщается в субботу на сайте СУ СК РФ по Костромской области.

"По предварительным данным, 5 сентября 2020 года около 15 часов произошел пожар в частном деревянном жилом доме в поселке Малое Раменье Вохомского района Костромской области, в котором проживала семья с ребенком. В результате пожара находившиеся в доме 23-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения погибли", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку, устанавливается причина пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МЧС по Костромской области, пожар локализовали в 15:47 мск, ликвидация открытого горения объявили в 17:00 мск.