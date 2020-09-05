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В Чебоксарах прокуратура проверит данные об оскорблении педагогом школы своих учеников

В одной из школ региона учитель русского языка и литературы якобы грубо отчитала учеников пятого класса за мусор и следы на полу

ТАСС, 5 сентября. Прокуратура Чувашской Республики организовала проверку размещенной в местных СМИ информации об оскорблении педагогом одной из школ города Чебоксары своих учеников, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокуратура Чувашской Республики организовала проверку по материалам, размещенным в средствах массовой информации, о высказываниях оскорбительного характера преподавателя одной из школ г. Чебоксары в отношении своих учеников", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, 4 сентября в одной из школ учитель русского языка и литературы якобы отчитала учеников пятого класса за мусор и следы на полу, использовав оскорбительные выражения. Слова учителя дети записали на диктофон. В ходе проверки специалисты дадут оценку действиям педагога.

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