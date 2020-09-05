В Москве при столкновении трех машин на МКАД пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы при столкновении трех автомобилей на МКАД, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На 22-м км МКАД на внутренней стороне столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека", - рассказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о возможном ограничении движения на месте аварии пока нет.

Из-за аварии затруднено движение транспорта на Кутузовском проспекте, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте, [в районе дома №] 48 в сторону центра - предварительно ДТП с тремя машинами. Информация о пострадавших уточняется. Движение затруднено в обоих направлениях", - говорится в публикации.

В новость были внесены изменения ( 00:02 мск) - добавлена информация о затруднении движения на Кутузовском проспекте