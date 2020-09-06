В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе "Нарва"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть. Об этом журналистам сообщили в субботу в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 5 сентября около 20:30 на 58-м км автодороги А-180 "Нарва" автомобиль Scania совершил наезд на пешехода. Уклоняясь от наезда, машина завалилась на правый бок, произошло вытекание мазута на проезжую часть. В результате ДТП пешеход погиб на месте. На месте ДТП работает служба МЧС, движение на данном участке полностью остановлено, транспорт перенаправляется через населенный пункт Черемыкино", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Scania получил травмы, он госпитализирован. Как уточнили в управлении, ДТП произошло в районе деревни Шундорово. Погибший пешеход - мужчина 1958 года рождения, он перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.