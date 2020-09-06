Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в столице, пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На Кутузовском проспекте произошло столкновение пяти автомобилей, по предварительным данным, пострадал один человек", - рассказали в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причина ДТП пока устанавливается.

Ранее в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта сообщили, что движение на Кутузовском проспекте затруднено в обоих направлениях из-за ДТП.