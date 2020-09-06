Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Амурской области

ТАСС, 6 сентября. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Амурской области, в результате аварии один человек погиб, семеро пострадали. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.

"Сегодня около ночью на 43-м км автодороги Благовещенск - Свободный произошло столкновение автомобилей Toyota Vitz и Daewoo Nexia. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, семь травмировано", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.