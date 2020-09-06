В Японии более 100 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации из-за тайфуна "Хайшэнь"

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей японской префектуры Миядзаки на юго-западе страны получили рекомендации об эвакуации из-за приближающегося тайфуна "Хайшэнь". Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что рекомендации об эвакуации получили жители городов Хюга и Кобаяси. Также сообщается, что несколько тысяч домов в самой южной префектуре Окинава остались без энергоснабжения из-за разрыва линий электропередачи.

Из-за приближающегося тайфуна в воскресенье отменили свыше 550 внутренних авиарейсов, связывающих юг и юго-запад страны с остальными регионами Японии. Железнодорожный оператор JR West в свою очередь принял решение приостановить с 7 сентября движение скоростных поездов на западе и юго-западе страны, а также сократить количество рейсов между центральной и западной частями Японии из-за непогоды.

В настоящее время "Хайшэнь" движется по Тихому океану в сторону самой южной японской префектуры Окинава. Национальное метеорологическое управление страны предупреждает, что тайфун может принести с собой рекордные осадки и штормовой ветер. Ожидается, что "Хайшэнь" достигнет южного региона Японии в ночь с воскресенья на понедельник.

Премьер-министр Синдзо Абэ в пятницу провел экстренное заседание правительства, на котором отдал распоряжение сделать все необходимое для защиты местного населения. Власти префектур на юго-западе страны уже произвели сброс воды на 20 дамбах, расположенных в регионе, опасаясь наводнений из-за рекордных ливневых дождей.

Юго-западная часть Японии только что перенесла удар тайфуна "Майсак". Он вызвал масштабные перебои в подаче электроэнергии в регионе, пострадали более 20 человек.