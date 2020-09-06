В России за сутки потушили более 20 тыс. га леса

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары в Красноярском крае, где из-за сложной ситуации был введен режим ЧС регионального уровня, потушены. Об этом свидетельствуют данные федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана".

Как сообщила в воскресенье пресс-служба учреждения, по состоянию на полночь по московскому времени 6 сентября на территории России действовало 18 лесных пожаров на 8 901 га, самая большая площадь пожаров зарегистрирована в Иркутской области (6 777 га) и в Ростовской области (1 598 га). Сутками ранее площадь пожаров в стране превышала 29 тыс. га, из них 20,2 тыс. га приходилось на Красноярский край.

На утро воскресенья, помимо Иркутской и Ростовской областей, лес горит в Якутии (496 га), Нижегородской области (14 га), Карачаево-Черкесии (8 га), Оренбургской области (7 га), Саратовской области (1 га). Тушением пожаров занимаются 1 290 человек, на авиамониторинге находятся 30 воздушных судов, на тушении - восемь. В Красноярском крае к борьбе со стихией были привлечены более 300 парашютистов-десантников.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах РФ. Режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами введен на всей территории Красноярского края, в одном районе Иркутской области и в одном районе Ростовской области. Особый противопожарный режим действует в 42 регионах.