В Норильске ликвидировали пожар на полигоне бытовых отходов

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Возгорание на полигоне бытовых отходов "Байкал-2000" в Норильске ликвидировали на площади 800 кв. м. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Пожар ликвидирован в 07:00 (03:00 мск) на площади 800 кв. м", - сообщили в МЧС.

Пожар начался днем в субботу. Сообщалось, что загорелись мусор и покрышки на площади 300 кв. м. Локализация возгорания была в 16:00 (12:00 мск). В борьбе с огнем были задействованы силы и средства горно-металлургической компании "Норильский никель".

Полигон находится в пяти километрах от Талнаха (район Норильска). В конце июня здесь уже был пожар отходов на площади 1 тыс. кв. м.