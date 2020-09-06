В Иркутской области из-за грозы нет света в 16 населенных пунктах

ТАСС, 6 сентября. Аварийное отключение электричества из-за непогоды произошло в трех районах Иркутской области, света нет в 16 населенных пунктах. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В связи с прохождением грозового фронта и усилением ветра произошло аварийное отключение электроснабжения в 26 населенных пунктах в трех районах области. На утро 6 сентября неподключенными остаются 16 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Электричества нет в поселках Аларского, Заларинского и Шелеховского районов. Над устранением последствий аварий работают 29 человек.

По данным ведомства, в предстоящие сутки в регионе местами ожидаются грозы, в южных районах местами пройдут ливневые дожди, прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.