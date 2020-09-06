В ДТП в Ростовской области два человека погибли и двое пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на трассе в Ростовской области, в результате аварии два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

"По предварительной информации, в 05:35 на 101-м км автодороги Котельниково - Песчанокопское (Орловский район) водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ"-2110, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Ractis, под управлением водителя 1958 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель "ВАЗа" и пассажир Toyota - женщина 1952 года рождения. Пострадали два пассажира отечественного автомобиля - мужчины 1999 года рождения.