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Несколько человек пострадали в результате поножовщины в центре Бирмингема

В полиции уточнили, что в центре города установлены полицейские кордоны, перекрыты некоторые улицы

ТАСС, 6 сентября. Несколько человек получили ранения в результате поножовщины в центре британского города Бирмингем (церемониальное графство Уэст-Мидлендс). Об этом сообщается на сайте полиции графства.

"Нам известно о нескольких раненых, но на данный момент мы не можем сказать, сколько их и насколько серьезны [полученные ими ранения]", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в центре города установлены полицейские кордоны, перекрыты некоторые улицы. Полицейские оценили произошедшее как "крупный инцидент".

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