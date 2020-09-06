Несколько человек пострадали в результате поножовщины в центре Бирмингема

ТАСС, 6 сентября. Несколько человек получили ранения в результате поножовщины в центре британского города Бирмингем (церемониальное графство Уэст-Мидлендс). Об этом сообщается на сайте полиции графства.

"Нам известно о нескольких раненых, но на данный момент мы не можем сказать, сколько их и насколько серьезны [полученные ими ранения]", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в центре города установлены полицейские кордоны, перекрыты некоторые улицы. Полицейские оценили произошедшее как "крупный инцидент".