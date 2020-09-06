Защита просит исправить приговор фигуранту дела о поджоге дома волгоградского губернатора

ТАСС, 6 сентября. Представители защиты экс-главы следственного управления СК РФ по Волгоградской области генерала Михаила Музраева просят исключить его имя из приговора Виталию Семисотнову - фигуранту дела о поджоге дома губернатора области. Об этом ТАСС сообщил адвокат Музраева Андрей Грохотов.

"Мы направили жалобу на приговор Семисотнова в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда, в которой просим изменить решение первой инстанции, исключив из описательно-мотивировочной части приговора описание деяний, якобы совершенных нашим подзащитным Михаилом Музраевым, и описание доказательств, на которых основаны выводы в отношении него. Здесь важно отметить, что мой подзащитный в данном процессе не участвовал", - сказал защитник.

21 августа Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил Виталия Семисотнова - одного из обвиняемых в поджоге дома губернатора Волгоградской области - к семи годам колонии строгого режима. Семисотнова признали виновным в совершении покушения на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Его дело выделили из дела Музраева в отдельное производство.

Установлено, что экс-руководитель следственного управления СК России по Волгоградской области Музраев, не позднее 14 ноября 2016 года, создав организованную группу, принял решение о необходимости совершения террористического акта - поджога дома, в котором проживал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В дальнейшем генерал планировал оказывать воздействие на принимаемые Бочаровым решения. В частности, речь идет о воздержании от дальнейшего проведения избранной губернатором государственной политики на территории области, следует из приговора.

Адвокат Грохотов считает недопустимым и незаконным вынесение судебного решения, напрямую касающегося Музраева, без участия самого генерала, опасается, что этот приговор в дальнейшем может быть использован против его подзащитного, для обоснования его обвинения в теракте, поскольку обвиняемый причастность к поджогу дома губернатора категорически отрицает. Защитник настаивает, что суд незаконно подробно описал версию совершения теракта бывшим руководителем СУ СК России по Волгоградской области в приговоре другого фигуранта. Согласно обжалуемому приговору, в организованной группе имелось распределение ролей: лицо, которому надлежало осуществлять общее руководство участниками организованной группы, использовало занимаемую должность руководителя СУ СК России по Волгоградской области, должно было контролировать ход расследования уголовного дела, которое было бы возбуждено по факту указанного поджога, и в ходе предварительного следствия по нему оказывать на Бочарова воздействие в целях принятия им решения о воздержании от дальнейшего проведения избранной государственной политики на территории Волгоградской области.

Другие обвиняемые по этому делу Дмитрий Ушаков и Иван Железняков свою вину не признают, их дело также выделено в отдельное производство и слушается в Краснооктябрьском суде Волгограда.