На территории ГОКа в Белгородской области столкнулись два поезда

ТАСС, 6 сентября. Два электропоезда столкнулись на территории Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК) в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Столкнулись два электропоезда на территории ЛГОК, пострадавших и погибших нет, информация уточняется", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в МЧС, столкновение электровозов произошло сегодня в 04:55 мск, в результате один из них загорелся. "На место пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 57", - добавили в ведомстве.

Лебединский горно-обогатительный комбинат является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов. ГОК обеспечивает более трети российского экспорта сырья для сталелитейного производства. Комбинат входит в состав компании "Металлоинвест".