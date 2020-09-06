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Крупный лесной пожар в Ростовской области потушили

Площадь возгорания составила более 1,5 тыс. га
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© Пресс-служба ЮВО/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Крупный лесной пожар, возникший 2 сентября в Тарасовском районе Ростовской области, ликвидировали на площади более чем 1,5 тыс. га. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Тарасовский район, в 12:45 мск природный пожар ликвидирован на площади 1 598 га", - сказала представитель ведомства.

В ведомстве уточнили, что в тушении были задействованы порядка 500 человек, 130 единиц техники. Привлекалась авиация, произведено 392 сброса воды общим объемом 1 691 т.

В среду сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Ранее сообщалось о ликвидации трех пожаров. Огонь повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов, по предварительным данным, один человек погиб, 46 пострадали. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, также пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Администрация трех районов ввела режим ЧС.

 

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