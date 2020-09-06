Источник: Фургал и Абызов содержатся в СИЗО "Лефортово" в одной камере

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил источник.

"Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе "Лефортово" в одной камере. Отношения у них нормальные", - сказал собеседник агентства.

Адвокаты Фургала и Абызова не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Басманный суд в четверг продлил меру пресечения экс-чиновнику до декабря. По данным СК РФ, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Фургал считает свое дело политически мотивированным.

Абызов был задержан и арестован весной 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, предусматривает наказание от 15 до 20 лет колонии), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.