Четыре человека погибли при столкновении четырех автомобилей на Кубани

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, семь получили травмы в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись 4 автомобиля. Четыре человека погибли, семь пострадали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди пострадавших трое детей.

По факту произошедшего проводится проверка. "По прибытии на место происшествия сотрудники полиции установили, что один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию", - пояснили в ведомстве.