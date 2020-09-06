Пожар на нефтяном танкере у берегов Шри-Ланки потушили

ТАСС, 6 сентября. Пожарным Шри-Ланки удалось ликвидировать возгорание на нефтяном танкере New Diamond, зафрахтованном индийской нефтяной компанией Indian Oil Corporation. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя военно-морских сил островного государства.

"Пожар на нефтяном танкере потушен. Тем не менее мы продолжаем поливать [судно] водой на случай, если оно снова воспламенится", - приводит агентство слова представителя ВМС Шри-Ланки Индики де Сильвы.

В четверг портал Ada Derana сообщил со ссылкой на ВМС Шри-Ланки, что на танкере New Diamond, шедшем под панамским флагом, произошло возгорание. По данным военных, пожар возник в машинном отделении, однако пламя не достигло трюмов с нефтью. Военно-морские силы страны отправили несколько судов на помощь танкеру.