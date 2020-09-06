Двое украинских военных пропали при тушении пожара в Донбассе

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Двое военнослужащих из штаба силовой операции в Донбассе пропали при тушении пожара вблизи населенного пункта Верхнеторецкое подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Удалось потушить огонь неподалеку от населенного пункта Верхнеторецкое. Но во время борьбы с пожаром пламенем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава [Операции] объединенных сил (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС)", - проинформировали в министерстве. При этом уточняется, что поиски военнослужащих продолжаются.

В Минобороны напомнили, что армейцы наряду со спасателями принимают участие в тушении лесных пожаров на подконтрольной правительству Украины территории Донбасса. Основные очаги пожара ликвидированы или локализованы. "Продолжаются тушения пожара вблизи Луганского (поселок в Донецкой области - прим. ТАСС)", - отметили в министерстве.

Кроме прочего, в Минобороны сообщили, что в районе силовой операции "ситуация стабильная", а режим прекращения огня, введенный в регионе с 27 июля, "пока соблюдается".

Пожары в Донбассе фиксируются с 2 сентября. Тогда они возникли на территории Луганской области. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в воскресенье продолжается тушение огня у села Лобачево, угрозы населенным пунктам нет. Масштабные пожары 2 сентября были зафиксированы и в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что провел срочное совещание относительно ситуации с пожарами, в регионы выезжали несколько членов правительства.