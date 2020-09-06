В Севастополе ребенок провалился в помещение неэксплуатируемой артиллерийской батареи

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Двенадцатилетний мальчик провалился в подземное помещение 30-й береговой батареи в Севастополе, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"6 сентября в 11:43 поступило сообщение о том, что на территории 30-й береговой батареи в подземное помещение орудийной башни упал ребенок. Было установлено, что под землей на глубине около семи метров находится мальчик 12 лет", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС установили освещение в полости башни, после чего спустились к пострадавшему и с помощью альпинистского снаряжения подняли его на поверхность. Ребенка сразу же передали бригаде скорой медицинской помощи. В 13:02 операция по спасению завершилась. Его доставили в лечебное учреждение города в тяжелом состоянии со множественными травмами.