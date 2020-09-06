В Подмосковье посетитель кафе во время драки убил двоих

ТАСС, 6 сентября. Мужчина в ходе драки около кафе в Шатуре убил двоих своих оппонентов и ножом ранил третьего. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около кафе на улице Большевик один из посетителей устроил драку с тремя мужчинами. В результате на месте погиб мужчина 1980 года рождения, еще двое оппонентов были госпитализированы с колото-резаными ранениями", - сказал собеседник агентства, добавив, что один из пострадавших позже умер в больнице.

В пресс-службе подмосковного главка полиции ТАСС сообщили, что после случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. "По подозрению в преступлении задержан мужчина 1980 года рождения", - заключили в полиции. Причины драки устанавливаются.