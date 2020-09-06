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В центре Ростова-на-Дону загорелся двухэтажный дом

Огонь попал на крышу здания
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© Сергей Леваненков/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Двухэтажный дом загорелся в центре Ростова-на-Дону рядом с рынком, передает корреспондент ТАСС.

Огонь охватил крышу здания. "Пожар в двухэтажном кирпичном здании, горит кровля. По оперативной информации, площадь 150 кв. м", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Как передает корреспондент ТАСС, к месту происшествия подъехали четыре автомобиля главка МЧС. Дым от огня распространился на большую часть улицы. Движение транспорта в районе места происшествия перекрыли.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, дом не жилой.

© Сергей Леваненков/ТАСС

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарные локализовали возгорание.

"В 17:31 пожар локализован на площади 150 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (18:02 мск) - добавлена информация о локализации пожара

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