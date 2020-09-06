Пропавшие при тушении пожара в Донбассе украинские военнослужащие погибли

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих, участвовавших в тушении лесного пожара на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, погибли, подорвавшись на минном поле. Об этом в воскресенье сообщила оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Восток" в Facebook.

"Командование ОТГ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава [операции] объединенных сил (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", - говорится в сообщении. При этом указывается, что погибшими оказались двое украинских военных, ранее пропавших во время тушения пожара вблизи населенного пункта Верхнеторецкое подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила о том, что во время борьбы с пожаром в районе Верхнеторецкого двое военнослужащих были отрезаны от остального личного состава и пропали.