Под Костромой при пожаре в жилом доме погибли три человека, в том числе ребенок

ТАСС, 6 сентября. Две женщины и трехлетний ребенок погибли в результате пожара в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в следственном управлении СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух женщин и малолетней дочери одной из них в результате пожара в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пожар в жилом доме, где находились 23-летняя женщина с девочкой трех лет, а также их соседка произошел от неустановленного источника огня. В итоге им не удалось выбраться, и они погибли. По делу провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские и пожаро-техническую экспертизы.