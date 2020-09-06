В Удмуртии в ДТП погиб один человек и пять пострадали

ИЖЕВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 15:00 мск поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле населенного пункта Макарово в Завьяловском районе с участием двух легковых автомобилей Lada Vesta и Toyota Avensis. К сожалению, в результате ДТП погиб один человек из автомобиля Toyota Avensis. Получили травмы различной степени тяжести пять человек", - сказали в пресс-службе главка.

В МЧС уточнили, что всего в автомобилях было шесть человек, в том числе двое детей. Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Ижевске. Причина ДТП устанавливается.