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В Новой Москве упал аэроплан

По данным источника в экстренных службах, двух пострадавших осматривают медики

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали при падении аэроплана в районе деревни Бабенки в Новой Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"В районе деревни Бабенки упал аэроплан, пострадали двое", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших осматривают медики. Полиция проводит проверку после травмирования двух мужчин, их доставили в больницу.

"Проводится проверка по информации о травмировании двух мужчин в деревне Бабенки", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Причины о обстоятельства происшествия устанавливаются.

В новость были внесены изменения (20:31 мск) - добавлена информация о проверке полицией

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