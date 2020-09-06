Адвокат потерпевших по делу Ефремова считает, что Пашаев сам изготовил компромат на нее

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Адвокат потерпевших по уголовному делу актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла информацию о том, что предлагала деньги за возбуждение дела на защитника артиста Эльмана Пашаева. В беседе с ТАСС она высказала мнение, что представленный на нее компромат Пашаев изготовил сам.

В воскресенье в эфире телеканала НТВ адвокат Ефремова продемонстрировал якобы переписку Бутыриной с неким собеседником, в которой она предлагает $30-40 тыс. за его привлечение к уголовной ответственности. Пашаев сообщил, что предоставит эту переписку правоохранительным органам.

"Насколько я знаю, Эльман Пашаев часто использовал якобы компрометирующую переписку оппонента для шантажа. Причем такую переписку он готовил сам. <...> И это были не единичные случаи. Видимо, сейчас в безвыходной ситуации он решил воспользоваться старым, проверенным методом", - сообщила Бутырина.

Она отметила, что не знает, для чего Пашаев это делает. "Это уже никак не повлияет на вынесение срока его подзащитному [Ефремову] и не сможет повлиять на привлечение его к ответственности в делах по заявлениям от потерпевших по факту совершения Эльманом Пашаевым мошеннических действий", - сказала Бутырина. Она напомнила, что за такие методы фальсификации законодательством также предусмотрена ответственность.

Пашаев сейчас проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Оно было возбуждено по заявлению предпринимателя Анзора Псунокова. Полиция уже провела две очные ставки между бизнесменом и адвокатом, на вторник назначена третья очная ставка, сообщил ТАСС адвокат Псунокова Руслан Коблев. Псуноков утверждает, что Пашаев, ранее представлявший интересы его семьи, в 2017 году убедил передать ему в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, но деньги якобы в итоге присвоил себе. Сам Пашаев считает, что такие нападки на него связаны с тем, что он не отказался от защиты Ефремова. Адвокат ранее написал письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором заявил, что ему постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова, а если он не откажется от защиты актера, то в его отношении "заведут уголовное дело".