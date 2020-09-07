Гидрометцентр сообщил, что новый тайфун "Хайшен" придет в Приморье 7 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Хайшен", который перемещается над Корейским полуостровом на северо-запад, начнет влиять на погоду в Приморском крае раньше, чем ожидалось, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре.

"Последние расчеты показывают, что скорость смещения над Кореей будет выше, чем предполагалось ранее. Из-за этого и погода в Приморье испытает на себе его влияние раньше, не ночью на вторник, а уже днем в понедельник. На Китай "Хайшен" должен выйти слабее, чем предыдущий тайфун "Майсак", который принес ураганный ветер в Приморье", - сообщили в ведомстве.

По данным гидрометцентра, в южной части Приморья местами ожидаются сильные дожди. На южном побережье ожидается усиление восточного ветра до 25-32 м/с, в континентальной части края - до 15-20 м/с. В заливе Петра Великого ожидается высота волн 3-4 м, в портах южного побережья возможен подъем уровня моря до критических отметок.

Во Владивостоке также ожидается сильный ветер до 32 м/ с, небольшой дождь в столице Дальнего Востока уже начался. Как сообщает мэрия, в преддверие непогоды крыши домов, поврежденные предыдущим тайфуном, временно застелили специальной пленкой до того, как пройдет капитальный ремонт. Также власти города объявили, что непогода будет считаться уважительной причиной для отсутствия ребенка в школе и в детсаду во время прохождения тайфуна "Хайшен".