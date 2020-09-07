В Хабаровском крае паводком подтопило более 1,2 тыс. подворий и дач

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Уровень воды продолжает подниматься в реках в Хабаровском крае, подтоплено более 1,2 тыс. дачных участков и дворов, а также несколько дорог. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В настоящее время на территории Хабаровского края в результате дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод отмечаются подтопления в семи населенных пунктах шести муниципальных образований. В зоне паводка оказались около 1 200 придомовых, дачных и земельных участков, а также восемь участков дорог", - говорится в распространенном релизе.

По данным пресс-службы, на реке Амур у Хабаровска вода поднялась на 4 см за сутки - до 494 см, что выше отметки неблагоприятного явления на 40 см. Опасной для города считается отметка 600 см. Ближайшие двое суток, по данным гидрологов, уровень существенно не изменится. На Уссури уровень воды также продолжает расти, следующие два дня вода будет подниматься по 5-10 см в сутки. Поймы затоплены на ряде других рек региона.

Накануне сообщалось о подтоплении более 1 тыс. подворий и дач. Дачи в основном подтоплены на островных территориях Хабаровска. Спасатели патрулируют местность, рекомендуя дачникам собрать урожай и покинуть острова.

Обстановка в районах

В Хабаровском районе в селах Корсаково-2 и Бычиха подтоплены 128 придомовых и дачных участков, а также два участка внутрипоселковой дороги. В поселениях также организовано дежурство спасателей. По необходимости они оказывают помощь местным жителям - переносят тяжелые вещи на возвышенности или к машинам для вывоза, доставляют воду, перевозят людей на высокопроходимых автомобилях или лодках в тех местах, где вода уже вышла на дороги и подошла близко к домам. Как рассказали ТАСС в администрации села Бычиха, где проживает порядка 1,8 тыс. человек, жители пока не испытывают сильных неудобств из-за паводка. "У нас топит пока подворья и дачи, находящиеся близко к берегу. Дома в основном находятся на возвышенности, вода сюда пока не доходит", - сказал представитель администрации.

В Нанайском районе в результате повышения уровня воды в Амуре нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами Дубовый мыс и Гасси. Однако к обоим населенным пунктам есть проезд через федеральную автодорогу Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Также из-за разлива реки оказался подтоплен небольшой участок дороги в селе Даерга. В Комсомольском районе подтоплен один участок дороги в поселении Гайтер. Сообщение с ним не нарушено. Кроме того, в результате подъема уровня воды в реке Уссури и ее притоках оказались подтоплены по одному участку внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Кедровое и Видное Вяземского района. Также вода вышла на участок дороги между селами Черняево и Аргунское в районе им. Лазо. Жизнеобеспечение и транспортное сообщение в поселениях не нарушено.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, на большей части Хабаровского края осадков не ожидается.