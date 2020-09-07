Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась за сутки более чем на 27 тыс. га

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Площадь, которую занимает горящий лес в Якутии, за прошедшие сутки сократилась более чем на 27,5 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"За сутки площадь природных пожаров уменьшилась на более 27,5 тыс. га за счет ликвидации очагов в зоне обслуживания и в зоне контроля. Основные усилия главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены", - говорится в сообщении.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 27 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 899,1 га, при этом площадь активного горения составляет 1,65 га. За сутки возникли два пожара и пять ликвидированы. К тушению лесных пожаров за сутки привлекались 167 человек и 42 единицы техники.

С учетом отсутствия умеренных осадков и сохранением северо-западного ветра с усилением до 5-10 м/с существует вероятность задымления в пяти населенных пунктах на территории Горного, Олекминского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского районов и Якутска.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).